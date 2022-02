Dzeko: «Da piccolo in Italia e guardai l’Inter! C’era qualcosa nell’aria»

Dzeko è il protagonista della puntata di Careers su Inter TV. L’attaccante ha parlato degli inizi della sua carriera prima di arrivare in Italia, soprattutto con le maglie di Wolfsburg e Manchester City.

LA PRIMA VOLTA – Edin Dzeko rivela un aneddoto ricollegandosi a una foto: «Mi ricordo che ero a un torneo in Italia, a Cantù, nel 1998. Eravamo venti ragazzi, andati in varie famiglie italiane, e mi ricordo che guardavamo Inter-Lazio la finale di Coppa UEFA con loro che erano interisti. C’è qualcosa nell’aria, era tanti anni fa: incredibile. Da bambino, quando avevo cinque anni, è iniziata la guerra. Non è stato il periodo migliore per quattro anni, ma quando è finita mio padre mi ha portato a giocare a calcio e da lì è iniziato. Il pallone è stato il primo amore».

IL TRIONFO – Dzeko passa all’exploit in Germania: «Nel 2009, quando abbiamo vinto il campionato col Wolfsburg. La prima volta nella storia del club, io e Grafite: un anno importante nella mia carriera, anche perché vincere la Bundesliga contro il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e altre squadre che solitamente erano più forti di noi era una grande cosa. Eravamo una squadra molto giovane, con alcuni esperti e un allenatore che ci faceva allenare forte. Però alla fine abbiamo vinto e i ricordi rimangono. Io e Grafite? Cinquantaquattro gol, la migliore coppia nella storia della Bundesliga. L’ultima partita era in casa col Werder Brema, ci mancavano due o tre gol: lui ne fece due e io uno, vincemmo 5-1 e facemmo questo record che prima era di Gerd Muller e Uli Hoeness».

LA COPPIA – Dzeko si sposta da Grafite a quanto fatto al Manchester City: «Ho giocato con tanti giocatori forti. Era l’inizio delle mie coppie, perché poi dopo ci sono stati Sergio Aguero, Mario Balotelli e Carlos Tévez al Manchester City. Forse ho fatto più partite con Aguero, adesso qui ci sono Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Joaquin Correa. I giocatori forti possono giocare con tutti: se uno è piccolo o grande non cambia, penso alla qualità di un giocatore».

L’IMPRESA – La prima Premier League di Dzeko è folle, vinta all’ultimo minuto dell’ultima giornata con gol di Aguero per il 3-2 sul QPR: «Quando abbiamo vinto il campionato, il primo dopo quarantaquattro anni, ho fatto uno scatto incredibile. Se non mi sono stirato lì… (ride, ndr) Una partita incredibile, abbiamo fatto due gol negli ultimi minuti. Prima della partita tutti ci avevano visto campioni, però come si dice sempre il calcio ogni tanto è strano. Abbiamo sofferto fino alla fine, però ce l’abbiamo fatta. Ricordo la felicità, questo gol è stata una liberazione incredibile. Erano quarantaquattro anni che il Manchester City ha vinto lo scudetto, averlo fatto così è stato incredibile».