Dzeko: «Arrivare all’Inter bellissimo. Privilegio segnare esordio a San Siro»

Edin Dzeko ha parlato del suo arrivo all’Inter nonché della sua infanzia in Bosnia. Al Match Program ufficiale della formazione nerazzurra in vista di Inter-Juventus parla anche di come sia un grande viaggiatore

EMOZIONE − Così Dzeko sulla sua venuta all’Inter: «Ho sempre pensato al calcio, è la mia passione, metto tutta la mia concentrazione sul campo. Arrivare all’Inter è stato un momento bellissimo e avere il privilegio di fare gol alla prima partita a San Siro è stata un’emozione indescrivibile».

INFANZIA − Dzeko ricorda il periodo difficile in patria: «La mia infanzia non è stata sempre facile, c’è stata la guerra in Bosnia. Da lì siamo usciti tutti ancora più forti mentalmente, ringrazierò sempre i miei genitori, a loro devo tutto perché hanno cercato di non far mancare mai nulla alla nostra famiglia, in ogni modo».

VIAGGI − Dzeko si è soffermato anche su una sua passione: «Mi piace viaggiare, un posto in cui vorrei tornare è il Giappone, ci sono stato tre anni fa con mia moglie, ho visitato Tokyo e Kyoto ed è stata una bellissima esperienza, un viaggio che mi ha lasciato molto».