Dzeko: «A volte bisogna dirsi le cose in faccia e non parlare a vuoto!»

Dzeko parla prima di Fiorentina-Inter, sfida che si gioca alle 20.45 a San Siro per l’undicesima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN

CONFRONTI – Edin Dzeko parla così prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter: «Ci servono i confronti interni, tante volte bisogna dire le cose in faccia e non solo parlare a vuoto. Questo ci ha aiutato e stiamo facendo bene ma non abbiamo fatto ancora niente. Il campionato e la stagione sono lunghi, non bisogna mollare niente e guardare di partita in partita. Oggi è la più importante».