Dzeko: «Inter, non un periodo facile ma guardiamo avanti!»

Dzeko prima di Genoa-Inter, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato del momento della squadra e in particolare dell’attacco.

GUARDARE AVANTI – Dzeko prima di Genoa-Inter, su DAZN ha parlato così: «La testa deve guardare avanti, non è stato un periodo facile però guardando tutte le partite che abbiamo fatto negli ultimi due mesi con tanti scontri diretti che nessun’altra squadra ha avuto, c’è un po’ di stanchezza fisica e mentale che ci ha portato a perdere punti importanti. Il campionato è lungo, bisogna pensare partita dopo partita. Poca lucidità in attacco? È difficile fare sempre cinque gol a partita. Stiamo facendo bene in attacco e in difesa, dobbiamo ancora recuperare una partita. Non dobbiamo guardare indietro».