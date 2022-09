Dybala punta Inter-Roma: «Infortunio? Meglio fuori una partita che un mese»

Dybala vuole giocare Inter-Roma sabato 1 ottobre alle ore 18. L’attaccante ora è con l’Argentina e ha spiegato a ESPNF90 delle sue condizioni fisiche, dopo lo stop nel riscaldamento con l’Atalanta. Qui le sue parole a un’altra TV sudamericana.

INFORTUNIO DIPLOMATICO? – Paulo Dybala ha saltato la partita con l’Atalanta ma ora è lo stesso con l’Argentina. L’attaccante fa intuire che sarà pronto per Inter-Roma, visto che si è fermato solo a scopo precauzionale: «Domenica avevo un sovraccarico dopo tante partite di fila con il club. Tutto lo staff tecnico sapeva del mio piccolo fastidio, durante il riscaldamento sentivo di non essere al 100% e di non dover rischiare. So che c’era la sosta per le nazionali, ma anche una serie di gare successive. Era meglio saltare una partita che un mese, dopo gli esami hanno dimostrato come non fosse nulla di grave».