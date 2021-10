Dybala: «Inter-Juventus, punto importante per come si era messa!»

Dybala dopo Inter-Juventus 1-1, su DAZN ha parlato della partita e del risultato finale, considerando il risultato di vantaggio dei nerazzurri per 90′.

MIGLIORARE – Dybala dopo Inter-Juventus 1-1, su DAZN ha parlato così in merito al risultato finale: «Per come era messa la partita è un punto importante, oggi abbiamo giocato contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Dobbiamo migliorare sulla fase offensiva, un solo gol non basta. Dobbiamo cercare di segnare più gol. Stare fuori non mi piace, ho avuto tanti infortuni che non mi lasciano tranquillo. Faccio di tutto per stare bene. Io leader di questa squadra? Dopo tanti anni qui cresci con la mentalità di leader, è arrivato il mio momento e cerco di fare del mio meglio per la squadra!».