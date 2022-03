Duncan: «Dalla Fiorentina bel segnale. Inter forte e lo dimostra»

Duncan è un ex di Inter-Fiorentina e ha giocato novanta minuti nell’1-1 del Meazza (vedi pagelle). Ai canali ufficiali della società viola il centrocampista ha commentato la prestazione e gli avversari.

PARI CHE PESA – Alfred Duncan è contento dopo Inter-Fiorentina: «La vittoria mancata alla fine? Noi sappiamo la qualità di Jonathan Ikoné, poteva fare meglio ma non era semplice entrare in quel momento. La squadra ha dato un bel segnale, noi ci prendiamo questo pareggio e guardiamo avanti. Penso che la squadra ha dimostrato di avere coraggio, abbiamo gestito bene la palla e anche senza palla abbiamo limitato bene una squadra come l’Inter. Abbiamo dato un buon segnale e continuato con le nostre prestazioni. Non è stato facile, perché comunque l’Inter è forte e lo dimostra ogni settimana. La squadra ha fatto una partita di spessore, guardiamo avanti. Sicuramente loro hanno un obiettivo particolare, noi veniamo qui comunque cercando di dare continuità alla prestazione. Siamo arrivati a questo punto, potevamo fare meglio ma abbiamo dimostrato di avere personalità e va bene anche così».