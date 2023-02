Dumfries: «Un gol con l’Inter? Ecco quale scelgo! A Milano si sta bene»

È Dumfries il protagonista del Matchday Programme di Inter-Udinese. A poche ore dalla partita della ventitreesima giornata di Serie A il laterale olandese, che dovrebbe tornare titolare (vedi articolo), si racconta: questo un estratto, qui il programma completo.

LA PREFERENZA – Per Denzel Dumfries, in attesa di Inter-Udinese, sono 71 le presenze in nerazzurro con 7 reti. Il laterale arrivato nell’estate del 2021 dal PSV Eindhoven ne indica uno: «Se devo scegliere un gol che mi ha fatto emozionare dico il primo con l’Inter, quello contro la Roma. Ricordo il bel cross di Alessandro Bastoni in area, io sono arrivato in corsa e ho colpito di testa per la rete del definitivo 0-3, è stato un momento bellissimo che ricordo sempre con piacere».

DALL’OLANDA ALL’ITALIA – Dopodomani saranno otto anni esatti dall’esordio di Dumfries, quando giocava allo Sparta Rotterdam. Lui ricorda proprio quel momento: «Nella mia carriera ci sono diverse tappe importanti. La città in cui ho debuttato è Emmen, in Olanda, lì ho fatto la mia prima partita da professionista contro l’FC Emmen, una presenza importante perché è stata la prima. Milano è una bellissima città, ci sono tante cose da fare, è un posto dove si sta bene».

Fonte: Matchday Programme Inter-Udinese