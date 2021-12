Dumfries: «So di poter fare meglio. In 4 dell’Inter mi aiutano su tutti»

Dumfries ha parlato a caldo pochi minuti dopo la fine di Inter-Spezia su Inter TV. Queste le sue considerazioni a margine del match del turno infrasettimanale di Serie A.

RILANCIATO – Denzel Dumfries commenta Inter-Spezia nel post partita: «Era molto importante vincere questa partita. Abbiamo segnato due gol, siamo molto contenti per il successo. Le sensazioni? Molto bene, era da tempo che non giocavo novanta minuti. Sono soddisfatto di aver giocato davanti ai tifosi e bene così, l’importante era la vittoria. Mi sto trovando bene, siamo in un buon momento. Ho avuto alti e bassi, so di poter fare meglio e sono onesto con me stesso, cerco di migliorare ogni volta ma adesso mi sento bene e i miei compagni mi stanno aiutando. Soprattutto Stefan de Vrij, Ivan Perisic ed Edin Dzeko: è importante avere l’appoggio del gruppo, anche Hakan Calhanoglu. Non so ancora parlare italiano ma lo sto imparando, spero che i tifosi siano contenti».