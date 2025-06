Dumfries ricorda: «PSG-Inter? Mi sveglio e mi chiedo cosa sia accaduto!»

Denzel Dumfries si è pronunciato in merito alla stagione trascorsa con l’Inter, sottolineando il suo grande rammarico per l’andamento della finale di Champions League contro il PSG.

IL COMMENTO – Denzel Dumfries ha rilasciato un’intervista al giornale olandese Algemeen Dagblad su vari temi connessi all’Inter. Il calciatore olandese si è innanzitutto soffermato sul rapporto con Simone Inzaghi, il quale ha deciso di separarsi dai nerazzurri per allenare l’Al-Hilal: «Dopo la finale non ho più visto Inzaghi di persona, non abbiamo avuto l’opportunità di farlo, ma ci siamo comunque sentiti. L’ho ringraziato per la collaborazione. È stato un po’ uno shock, ma a volte il calcio è così. Ora speriamo di rifarci e vincere qualche trofeo».

Dumfries sulla sua stagione all’Inter, senza dimenticare la dolorosa finale contro il PSG

IL GIUDIZIO – Dumfries ha poi proseguito effettuando una breve analisi sulla sua stagione all’Inter. Tra le sue prestazioni individuali e quelle di squadra, l’olandese ha espresso questo concetto: «In generale sono soddisfatto della mia stagione, penso di essere cresciuto sia come giocatore sia dal punto di vista mentale. Certamente un epilogo del genere non era nei nostri piani… una stagione senza trofei è una cosa dura da accettare. A volte ti svegli e ti chiedi: ‘Cosa è accaduto?’»