Dumfries: «Posso ancora crescere, contento di essere all’Inter!»

Dumfries è stato uno dei protagonisti in Inter-Venezia 2-1. Al termine della partita il giocatore, autore dell’assist decisivo, ha parlato a Inter TV: ecco le sue dichiarazioni.

ALLA FINE MA VA BENE – Denzel Dumfries commenta Inter-Venezia: «Credo che sono da un po’ qui e ora inizio a conoscere i miei compagni, ma non credo di essere al mio massimo. Posso ancora crescere, sono contento di essere qui. Non ce l’aspettavamo così dura ma complimenti a loro. Hanno cambiato modulo, di solito giocano con un altro sistema, ma abbiamo vinto ed era importante prenderci i tre punti prima della sosta per le nazionali. Il calendario è molto fitto, ora abbiamo una breve pausa e possiamo tornare carichi al meglio per la prossima partita. Un messaggio per i tifosi? Spero di vederli presto tutti allo stadio. Sono contento per il loro supporto e che continuino così».