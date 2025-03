Dumfries: «Ottima prestazione dell’Inter! Serve concentrazione»

Denzel Dumfries è stato ancora una volta tra i migliori della partita vinta dalla sua Inter contro il Feyenoord. L’esterno ha rilasciato una breve intervista per UEFA.TV nel post-match.

VITTORIA! – L’Inter ha superato l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con il risultato di 2-0. Denzel Dumfries non ha segnato, ma è stato comunque decisivo per il successo nerazzurro in terra olandese. A Rotterdam l’esterno ha macinato chilometri confermandosi tra i più pericolosi in fase offensiva. Dumfries ha rilasciato una breve intervista nel post-partita e ha detto precisamente: «I giocatori del Feyenoord sono stati grandi. Nel primo tempo potevamo giocare un po’ meglio con il pallone per trovare l’uomo libero ma alla fine abbiamo girato intorno e abbiamo giocato una grandissima partita comunque. Abbiamo portato a casa un’ottima prestazione. Entrambi i gol sono arrivati con il modo attraverso cui giochiamo, sono contento della vittoria che abbiamo ottenuto. Dobbiamo essere concentrati ora sui prossimi match: prima il Monza in campionato poi ancora il Feyenoord in Champions League. Abbiamo visto oggi che il Feyenoord è in grado di giocare buone partite con i suoi giocatori, perciò nella prossima gara dovremmo essere al meglio come siamo stati a Rotterdam»