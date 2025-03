Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter. Io a sinistra? Sacrificio per il gruppo»

Dumfries dopo Napoli-Inter 1-1, ha parlato della partita complimentandosi con tutta la squadra per l’enorme sacrificio visto in campo nonostante il periodo di difficoltà a livello fisico. L’esterno olandese su Inter TV ha analizzato la partita.

DI SACRIFICIO – Denzel Dumfries così dopo Napoli-Inter: «È stata una partita dura, specialmente nel secondo tempo. Sono orgoglioso della mia squadra, tutti hanno fatto il massimo. Era una sfida importante per lo scontro diretto. Però come detto prima sono orgoglioso perché abbiamo fatto il massimo pur avendo sofferto. Stiamo attraversando non un buon momento fisico, abbiamo tanti infortuni. Sicuramente è un grande risultato».

Ruolo diverso dal solito! Dumfries a disposizione

SULLA FASCIA OPPOSTA – Dumfries parla così riguardo il ruolo svolto nel secondo tempo: «Io esterno a sinistra? Bisogna aiutare la squadra al massimo, come dicevo ci sono stati tanti infortuni. Per me non è mai un problema mettermi a disposizione».