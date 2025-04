Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter. Come battere il Barcellona? Un segreto!»

Denzel Dumfries torna titolare dopo l’infortunio e diventa uno dei protagonisti indiscussi di Barcellona-Inter. Le parole del centrocampista olandese dopo la doppietta che garantisce ai nerazzurri il 3-3 nella semifinale d’andata di Champions League.

ORGOGLIOSO – Intervenuto su Sky Sport alla fine di Barcellona-Inter, l’autore del secondo e terzo gol dei nerazzurri, Denzel Dumfries, afferma: «Tutto aperto per il ritorno di San Siro. Sono orgoglioso della squadra perché è stata una settimana difficile per noi. Dopo tre sconfitte consecutive ripartire così, con il cuore e per la maglia. Adesso guardiamo avanti con questo spirito».

Dumfries nel posti di Barcellona-Inter

SPIRITO GIUSTO – Denzel Dumfries, premiato dalla UEFA come MVP di Barcellona-Inter, continua: «Siamo una squadra forte, siamo partiti subito bene con un bel gol di grande qualità di Marcus Thuram. Questo è lo spirito giusto e di questo c’è bisogno. Cosa serve per portare a casa la finale? Questo adesso non si può dire, è un segreto (ride, ndr). Prima c’è il campionato, al Barcellona ci pensiamo dopo».