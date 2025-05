Dumfries: «Orgoglioso della squadra: in finale! Sono contento»

Dumfries è intervenuto dopo il triplice fischio di Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League. Di seguito quanto detto a Sky Sport

ORGOGLIOSO – Denzel Dumfries ha parlato così dopo Inter-Barcellona: «Partita incredibile, partita straordinaria. Tredici gol in due partite è incredibile, sono orgoglioso della squadra e andiamo in finale. Per me è stata una partita buona, ho fatto tutto per la squadra, ho lavorato e sofferto, ho fatto di tutto per vincere e sono contento. Chi vogliamo in finale? Tutte e due sono squadre fortissime, vediamo domani. Noi siamo pronti e vogliamo vincere questo trofeo».