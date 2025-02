Dumfries: «Ogni anno bellissimo all’Inter! Ora sono più completo»

Denzel Dumfries ha fatto un riassunto dei suoi quattro anni da giocatore dell’Inter. Al canale Youtube della Lega Serie A ha parlato delle sue prestazioni e non solo.

RICORDI – Denzel Dumfries ha detto: «Siamo alla mia quarta stagione, ma ogni anno è stato bellissimo. Abbiamo vinto tanti titoli insieme e il gruppo è rimasto quasi lo stesso. Amo Milano, due dei miei bambini sono nati qui. Amo i tifosi e tutta la città, giocare all’Inter è un onore e sono felice di farlo ogni giorno. Da quando sono arrivato sono migliorato tanto, sono arrivato a 24 anni e ne ho 29 ora. Sono maturato, mi sento più completo e capisco cosa ci si aspetta da me. Voglio migliorarmi e crescere come giocatore. La seconda stella era un obiettivo da inizio stagione, ci siamo guardati ad agosto e ci siamo detti di vincere. Riuscirsi è stato fantastico, così come la festa. Il mio ricordo più bello qui»

MIGLIORAMENTI – Dumfries ha poi continuato: «Segnare non è fondamentale per me, non sono io che devo fare i gol ma gli attaccanti. Io devo fare assist, ma segnare mi fa piacere. Mi capitano spesso occasioni da gol, a inizio stagione mi sono promesso di migliorare e lo sto facendo. Voglio continuare. Dumfries, il tuo gol preferito qui? Il primo gol contro la Roma, è stato un bellissimo momento. A casa o quando sono in giro non sono così arrabbiato, sono molto felice e sorridente. Quando sono in campo cambio automaticamente».