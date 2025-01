Dumfries: «Molto felice di aiutare l’Inter. Rinnovo? Mia volontà sempre chiara!»

Denzel Dumfries ha parlato nella conferenza stampa successiva a Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri per 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

CONFERENZA STAMPA – INTER-EMPOLI 3-1

Quant’era importante dare un segnale?

Era molto importante. Il Napoli ha giocato molto bene ieri, ma noi dobbiamo guardare alla nostra posizione per migliorarci. Vincere è stata la risposta giusta.

Questo è il tuo miglior momento all’Inter?

Non so, ma quello che posso dire è che sto lavorando ogni giorno con lo staff. Mi sento molto felice per il fatto di giocare e di aiutare la squadra. Voglio continuare a lavorare tanto e migliorare giorno dopo giorno.

Vi pesa il fatto di avere una partita in meno?

Non possiamo farci nulla, dobbiamo guardare a ogni partita senza pensare ad altro. Per ora stiamo facendo molto bene, bisogna continuare così.

Il rinnovo ti ha aiutato a migliorare le tue prestazioni?

Sono molto felice di poter segnare e aiutare la squadra. Per il rinnovo stavamo parlando da tanto tempo, ma sono sempre stato tranquillo perché ho sempre voluto rimanere qui. Da entrambe le parti c’era la piena volontà di proseguire insieme.