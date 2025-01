Dumfries: «Juventus o Milan in finale? Rispondo così! Maicon icona»

Dumfries è stato uno il giocatore che ha avuto il principale impatto nella vittoria per 2-0 dell’Inter contro l’Atalanta, in semifinale di Supercoppa Italiana, con la magica doppietta e la nomina a MVP del match. C’è lui a parlare in conferenza stampa da Riyad.

CONFERENZA STAMPA DUMFRIES POST PARTITA INTER-ATALANTA

È la notte migliore della tua carriera?

Sono contento per aver segnato due gol. Non so se sia la mia notte migliore ma penso già alla prossima partita, la finale.

Esultanza alla Maicon?

No, Maicon è un’icona di questo gioco. Sono contento di aver potuto segnare, ma questo è tutto.

In finale meglio un altro gol o un assist per Lautaro Martinez?

È un po’ cattivo da parte tua… Lautaro Martinez ha segnato tanto in carriera, non è nel suo momento migliore a livello realizzativo ma sta lavorando bene ed è molto importante nello spogliatoio. Deve continuare così, non è un problema di cui si deve preoccupare.

Dumfries, preferiresti Juventus o Milan in finale?

Domani non giochiamo noi, ci sono due grandi squadre. Abbiamo perso contro il Milan e pareggiato contro la Juventus in campionato, quindi contro entrambe bisognerà fare bene. Aspettiamo di vedere chi ci capiterà domani e poi vediamo.

Siete rimasti sorpresi dalla formazione dell’Atalanta o ve l’aspettavate così?

Se guardate la loro formazione sono forti. Hanno una grande squadra, possono cambiare tante posizioni. Noi ci siamo concentrati sulla nostra partita e il nostro rendimento, a prescindere dagli avversari.