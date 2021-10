Dumfries: «L’Inter è tornata! Credo in me, arriverà il mio momento. Hakimi…»

Dumfries è pronto a sfidare anche la Juventus dopo la reazione nerazzurra in Champions League. L’esterno destro dell’Inter, intervistato da Sport Mediaset, racconta le sue sensazioni dopo i primi mesi in Italia da erede di Hakimi

REAZIONE INTER – La vittoria sullo Sheriff Tiraspol restituisce un Denzel Dumfries più carico che mai: «Penso sia stato davvero importante, specialmente dopo la sconfitta contro la Lazio la scorsa settimana: è stato fondamentale essere tornati e l’abbiamo fatto nel miglior modo! E anche per quanto riguarda la situazione in Champions League, è stato molto importante vincere questa gara. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Inter-Juventus? Si tratta di una partita storica, che vede affrontarsi due grandi club. Penso due tra le più grandi squadre italiane. Sono focalizzato sulla partita, che sarà una bella partita». Da capire se Dumfries sarà titolare domenica sera.

EREDE HAKIMI – Dumfries deve ancora abituarsi alla Serie A e al suo ruolo da quinto destro nel 3-5-2 dell’Inter, ma non teme i paragoni: «Ovviamente è completamente differente dal sistema di gioco che usiamo e anche per l’ambiente. Un nuovo Paese, nuove persone… Quindi alcune volte è un po’ difficile! Ma faccio il massimo e cerco di fare del mio meglio ogni giorno. Io non sento questa pressione ovviamente, ma Achraf Hakimi ha fatto un grande campionato la scorsa stagione. Sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Ora è il mio turno! Io credo in me stesso e so che arriverà il mio momento». Queste le parole di Dumfries sul suo predecessore sulla fascia destra, nonché ex numero 2 nerazzurro.