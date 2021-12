Dumfries: «Inter, possiamo crescere ancora! Rimasti concentrati»

Dumfries, fra i grandi protagonisti del pokerissimo in casa della Salernitana, ha parlato a Inter TV dall’Arechi. Queste le sue considerazioni a margine dell’anticipo di Serie A, dove ha segnato il gol numero cento in campionato dei nerazzurri nel 2021.

GRAN RISULTATO – Denzel Dumfries commenta Salernitana-Inter ai canali ufficiali: «Credo che abbiamo giocato di squadra e fatto quello che volevamo. Abbiamo fatto molti movimenti senza palla, è stata una bella partita da parte nostra. Sapevamo delle difficoltà dell’avversario, ma abbiamo giocatori esperti e sapevamo di dover lo stesso rimanere concentrati per non sottovalutarli. Dove possiamo migliorare? Possiamo crescere come squadra, abbiamo un buon futuro davanti. Se continuiamo a giocare così e facciamo tanti gol possiamo crescere ancora. A volte in difesa si concede qualcosa di più, ma è parte dell’atteggiamento».