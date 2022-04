Dumfries: «Inter-Milan, conta solo vincere! Importante per un motivo»

Dumfries prima di Inter-Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si riparte dallo 0-0 dell’andata), su Sportmediaset ha parlato dell’importanza di questa partita.

SFIDA IMPORTANTE – Dumfries prima di Inter-Milan, su Sportmediaset ha parlato così: «Ogni partita contro il Milan per noi è diversa dalla altre però l’obiettivo è comunque quello di vincere. Siamo in fiducia. È vero che non abbiamo ancora vinto un derby, ma questa sarà una motivazione in più per vincere. Campionato e Coppa Italia sono due competizioni diverse ma per tutte e due le squadre questa sfida può essere importante per la fiducia. Quindi sarà importantissimo vincere questa partita».