Dumfries: «Inter, dobbiamo essere orgogliosi. Anche sfortunati»

Dumfries è il giocatore che parla per primo su Inter TV dopo la finale di Champions League col Manchester City. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale.

CHE PECCATO – L’amarezza di Denzel Dumfries dopo Manchester City-Inter: «Quando giochi per l’Inter si gioca sempre per vincere, però dobbiamo uscire a testa alta. Siamo orgogliosi di giocare con questa squadra, peccato non aver vinto. In una finale dobbiamo dare tutto fino all’ultimo, abbiamo fatto benissimo e siamo stati sfortunati a non aver segnato. Ma sono orgoglioso della squadra, non abbiamo vinto ma l’anno prossimo ci riproveremo. Stagione positiva? Difficile parlare di questo dopo aver perso la finale e non aver vinto lo scudetto. Abbiamo fatto un’ottima stagione pur non avendo vinto la Champions League, poi ora non posso avere la mente lucida».