Dumfries: «Inter, continuare così! Ogni giorno serve per migliorare»

Stasera non trova il gol ma si dimostra ancora un volta in forma e assolutamente in partita. Ecco le parole di Denzel Dumfries al termine di Inter-Monaco.

MIGLIORARE – L’Inter si aggiudica l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, battendo il Monaco 3-0. Dopo il successo di San Siro, Denzel Dumfries si presenta davanti alle telecamere di Prime Video dichiarando: «Dobbiamo continuare così. Noi ci alleniamo tutti i giorni per migliorare, per continuare ad avere la stessa confidenza che abbiamo adesso, per migliorare certi piccoli dettagli».