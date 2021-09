Dumfries: «Inter, che orgoglio. Esordio a San Siro indimenticabile»

Denzel Dumfries è il protagonista del Matchday Programme ufficiale di Inter-Bologna, quarta giornata di campionato in programma domani sera alle 18.00. Il laterale ha sottolineato l’orgoglio per aver debuttato con la maglia nerazzurra. Leggi qui l’intervista completa.

ESORDI – Queste le parole di Denzel Dumfries in vista di Inter-Bologna, legate specialmente ai suoi debutti in nazionale e in nerazzurro: «Il mio debutto con la nazionale olandese è stato incredibile. Un sogno che si è avverato e uno dei momenti più speciali della mia carriera. L’esordio con la maglia nerazzurra è stato indimenticabile, ero felice e pieno di entusiasmo. Tanti grandissimi giocatori hanno indossato questa maglia, essere l’undicesimo olandese della storia interista è un onore, sono contento di portare avanti questa tradizione».

Fonte: Matchday Programme Inter-Bologna