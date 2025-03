Dumfries: «All’Inter mi sento a casa! Inzaghi aiuta. Vogliamo i quarti»

Dumfries ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord, sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League dopo lo 0-2 dell’andata. Insieme a lui anche Simone Inzaghi, che prende la parola.

INTER-FEYENOORD – CONFERENZA STAMPA DI DUMFRIES

Siete considerati i favoriti. Ti chiedo che Inter dovremo vedere?

Un’Inter che gioca bene, ora sarà il secondo tempo. Vogliamo andare ai quarti, bisogna giocare bene.

Contro il Monza hai dimostrato di stare ancora bene. Il segreto?

Sto bene, è una stagione positiva. Penso ad essere concentrato tutto l’anno, ho fatto un bel lavoro su questo. Sono cresciuto.

C’è una particolare stanchezza fisica?

Fisicamente sto bene, non c’è problema. La concentrazione è importante, fisicamente sto bene.

Partita speciale per te a Rotterdam perché c’erano amici e parenti. Verranno pure qua?

Sono venuti tutti, ma sarebbero stati troppi biglietti aerei. Ma diverse persone verranno per vedere la partita domani. Noi vogliamo andare ai quarti e abbiamo visto che il Feyenoord ha fatto bene con il Milan e vogliamo far vedere che l’Inter è un top club. Dobbiamo essere concentrati.

Hai lavorato tanto con un performance coach in Olanda. Per questo sei all’Inter?

Stavo allo Sparta Rotterdam e ci ho lavorato tanto, ma sono cresciuto insieme a loro. Loro guardano diversi aspetti del calcio, importante stare bene fisicamente. Loro vedono bene queste cose e lo adattano agli allenamenti.

Manca Paixao, che Feyenoord ti aspetti?

Mi aspetto una squadra aggressiva, vogliono ribaltare la partita e me l’aspetto aggressivo.

Che rappresenta per te questa partita? Rivincita dopo che non ti hanno preso?

Per me e per noi importante vincere domani. Devo crescere ogni giorno, ma sono contento per come gioco.

Miglior stagione della tua carriera e quando ha inciso il rinnovo?

Non penso sia stato il rinnovo di contratto perché parlavamo con l’Inter e sapevo che l’avremmo rinnovato. Io ho lavorato tanto sulla mia concentrazione. Questo è cambiato.

Van Der Meyde ha detto che utile e sottovalutato, gli piace la tua cattiveria. Ti piace questa definizione?

Andy mio amico, ma io voglio migliorare ogni giorno.

Dal rigore della Juventus ad oggi, quando è stato importante Inzaghi?

Mi sono sentito subito a casa qui dal mister e dallo staff, sono tutti bravi ragazzi. Aiutano molto per crescere.

Mi parli dell’importanza di Marcus Thuram?

Marcus è un giocatore importante per noi, un attaccante con tanta forza e qualità. Nello spogliatoio parla con tutti, buona notizia che si sia ripreso.