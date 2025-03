Dumfries: «Grande serata per l’Inter. Capitano? Sono orgoglioso!»

Denzel Dumfries ha parlato al termine di Inter-Feyenoord, sfida conclusasi con il punteggio di 2-1. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Inter-Feyenoord, match vinto dai nerazzurri per 2-1: «Bella partita dell’Inter, una grande serata per noi. Sono contento del passaggio ai quarti di finale di Champions League, ora affrontiamo una grande squadra come il Bayern Monaco. Mi sento bene, in forma, voglio continuare così. Sono contento perché gioco tanto, e bene. Siamo forti, tutti vogliono vincere contro di noi, ma giochiamo con molta concentrazione e con la volontà di continuare così.

Dumfries su un momento per lui storico vissuto in Inter-Feyenoord

IL COMMENTO – Dumfries ha poi proseguito parlando della prima da capitano dell’Inter: «Sono orgoglioso, si tratta sicuramente di un momento speciale per me. Sono contento per me, ma spero che Stefan possa recuperare velocemente, dato che è ancora un gran giocatore».