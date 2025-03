Dumfries: «Grande partita e solidi, il gol ha dato fiducia!»

Dumfries ha dato una mano all’Inter per vincere 0-2 la partita contro il Feyenoord. Il giocatore, nel post partita di Inter TV, dà le indicazioni su come dover completare l’opera.

PATRIA ESPUGNATA – Ecco le parole di Denzel Dumfries dopo Feyenoord-Inter 0-2: «Penso una grande partita da parte nostra, molto solidi in difesa. Abbiamo giocato bene: un’ottima vittoria. Il gol ci ha dato fiducia? Sì, un gran gol di Marcus Thuram. Va sempre bene segnare l’1-0, è un bel momento. Qui bello stadio e bei tifosi, con carica, è sempre bello giocare qua. Adesso testa sul Monza, perché è molto importante per il nostro percorso in Serie A».