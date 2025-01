Dumfries: «Felice per il gol. Inter non deve pensare all’avversaria!»

Denzel Dumfries si è così pronunciato nel post-partita di Inter-Atalanta, match vinto dai nerazzurri con ampio merito con il punteggio di 2-0.

LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries ha parlato su Canale5 dell’incontro, vinto dall’Inter per 2-0 contro l’Atalanta, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. Questo il suo commento: «Sono felice per la vittoria. Soddisfatto per la prestazione personale, ma ancor di più per la prestazione del gruppo. Stiamo giocando bene, il nostro focus è migliorare costantemente. Pensiamo partita per partita. Per quanto riguarda la nostra potenziale avversaria in finale, noi non dobbiamo pensare a questo. L’unica cosa cui dobbiamo guardare è fare del nostro meglio per poter ottenere i nostri obiettivi».