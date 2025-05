Dumfries: «Ero molto stanco, è stato difficile dopo il mio infortunio»

Denzel Dumfries è soddisfatto della partita della sua Inter contro il Barcellona. L’esterno, decisivo in entrambe le gare di semifinale, ha detto la sua su CBS Sports.

FATTORE! – Nel corso delle due semifinali Denzel Dumfries è stato un vero e proprio fattore. Doppietta e assist all’andata, due assist al ritorno prima per Lautaro Martinez poi per Francesco Acerbi. L’esterno ha subito un brutto infortunio a Bergamo qualche settimana fa, ha recuperato da poco ed è tornato giusto in tempo per il doppio impegno. Dumfries ha detto: «Sono molto contento della finale, sono orgoglioso della squadra e specialmente di Thuram che era infortunato. Ha lottato per essere qui, tutti ci siamo impegnati fino all’ultimo. In finale? PSG e Arsenal sono forti, hanno qualità, vedremo. Il focus principale sarà quello di vincere la partita e basta. Ero molto stanco durante la partita, è la verità. Sono tornato da un lungo infortunio, giocare subito queste partite è stato difficile ma ho dato tutto. Ho giocato al massimo delle mie possibilità. Dumfries, come giudichi la partita? Penso che tredici gol in due partite è spettacolare per tutti i tifosi, ma anche per chi ama il calcio e si è goduto lo show. Andare in finale però era l’importante. Ci godremo il risultato adesso»