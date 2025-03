Dumfries: «Domani il secondo tempo. Triplete? Vincere tutti e tre!»

Dumfries ha detto la sua alla vigilia di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’olandese carica i suoi. Il suo intervento a Sky Sport.

SECONDO TEMPO – Denzel Dumfries commenta così la partita di domani tra Inter e Feyenoord: «Sempre bello avere un vantaggio di due gol, ma domani è il secondo tempo. Siamo carichi per questa partita. Che partita mi aspetto? Per loro sarà un’ultima chance, penso verranno con tanta pressione e mi aspetto questo. Ogni partita è importante per noi, il calendario è questo, bisogna lavorare e vincere ogni partita».

TRIPLETE – Dumfries sostiene questo: «Ero diffidato anche a Rotterdam, non è la prima partita che gioco diffidato. Bisogna stare attenti ma è importante vincere e fare duelli. Triplete? Si gioca per vincere, io voglio vincerle tutte e tre».