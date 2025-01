Dumfries: «Sarà diversa dal 4-0, noi soffermati su due aspetti»

Inter-Atalanta mette una finale in palio per iniziare l’anno: alle 20 la semifinale di Supercoppa Italiana che avvia il 2025. C’è Dumfries a presentare la partita di Riyad: le sue parole a Inter TV.

FINALE DA PRENDERE – Denzel Dumfries in vista di Inter-Atalanta: «Loro sono cambiati molto dall’ultima volta che li abbiamo sfidati. A inizio stagione non erano completi, ora sono molto migliorati e stanno facendo un’ottima stagione. La sensazione di vincere le coppe è sempre splendida, sarà una partita difficile ma vogliamo vincere. Abbiamo lavorato in allenamento sia sulla tattica, visto che contro di loro abbiamo giocato spesso, sia sui dettagli. Stasera dobbiamo pensare a entrambe le caratteristiche. Come si fermano gli avversari? Ademola Lookman è stato il miglior giocatore africano, dobbiamo seguire il piano difensivo ma sappiamo come opporci».