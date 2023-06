Dumfries: «Dimostrato cos’è l’Inter. Occasioni 9 volte su 10 gol»

A Dumfries fa malissimo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City. Per il laterale olandese è un peccato che le tante occasioni non si siano concretizzate: le sue sensazioni dalla zona mista.

A UN PASSO DALLA GLORIA – Il commento di Denzel Dumfries sulla finale Manchester City-Inter: «Ci siamo andati vicini. Al momento è difficile, ovviamente le sensazioni vanno su e giù. È difficile perdere una finale, soprattutto se fai una partita del genere con tutte queste occasioni. Ma non era per noi, hanno vinto loro. Credo siano una delle squadre migliori, hanno avuto una grande stagione e hanno grandi giocatori. Ma abbiamo dimostrato cos’è l’Inter e cosa siamo in grado di fare. Le occasioni mancate? Nove volte su dieci fai gol, lì purtroppo il portiere ha salvato. Ma si vince insieme e si perde insieme, sono orgoglioso della squadra perché abbiamo giocato bene e compatti. Poi, certo, è difficile».