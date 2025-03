Dumfries: «Credo tanto nella Champions League. Inter deve fare questo!»

Denzel Dumfries si è pronunciato al termine di Feyenoord-Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole.

IL COMMENTO – Denzel Dumfries si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Feyenoord-Inter, sfida che si è conclusa per 0-2: «L’Inter ha tutte le armi per arrivare in finale di Champions League? Ci credo tantissimo. Due anni fa è andata in finale, tutto è possibile. Però bisogna giocare bene e anche difendersi al meglio. Sono contento per quello che l’Inter ha fatto fino ad adesso, ogni partita è importante».