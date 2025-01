Dumfries: «Contento dei gol. Napoli forte, ma lo è anche l’Inter!»

L’Inter torna alla vittoria e festeggia a San Siro davanti ai suoi tifosi. Dopo il 3-1 messo a segno contro l’Empoli, Denzel Dumfries risponde alle domande dei giornalisti di Dazn.

ANCORA UN GOL – L’Inter risponde al Napoli in testa alla classifica, battendo in casa l’Empoli. Al termine della sfida Denzel Dumfries, ancora protagonista con un gol, dichiara: «Il vizio del gol? Un momento bello per me però bisogna continuare così, lavorare e crescere ogni giorno. Sono contento. In cosa sono cambiato? Con la squadra tattica dell’Inter sto studiando come crescere e migliorare. Sono molto concentrato mentalmente». Questo, dunque, il segreto di Dumfries quest’anno, nettamente più incisivo rispetto al suo passato con l’Inter.

Dumfries nel post-partita di Inter-Empoli

DIRETTA AVVERSARIA – Denzel Dumfries continua, guardando anche alla classifica dove l’Inter resta attaccata alla capolista: «Ho visto la partita del Napoli ieri, è stata una vittoria importante fra due grandi squadre. Il Napoli è una squadra forte ma lo è anche l’Inter. Loro stanno facendo sicuramente un grande campionato ma io devo pensare alla nostra squadra e all’Inter per prima. Più sorridente? Non so se sorrido di più o meno rispetto alla scorsa stagione. Però è un momento positivo e quello che conta è quello».