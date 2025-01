Dumfries: «Champions League? A Praga difficile, un solo obiettivo!»

Denzel Dumfries guarda già al prossimo impegno di Champions League contro lo Sparta Praga. Ecco il suo breve intervento per Sport Mediaset dopo Inter-Empoli.

MOMENTO – Denzel Dumfries sta vivendo un anno magico con la maglia dell’Inter. Dopo un inizio di lunghe panchine a scaldare le poltroncine di San Siro e non solo l’olandese si è ripreso la fiducia di Simone Inzaghi. Il rinnovo ha liberato la sua mente e le immense qualità che sta mostrando in questo periodo. Sette gol e due assist per ora, quattro gol nelle ultime cinque gare tra Supercoppa e campionato. Anche in Inter-Empoli ha messo la sua firma con un colpo di testa in terzo tempo di ‘LeBroniana‘ memoria.

Dumfries, focus sulla prossima partita

CONCENTRAZIONE – Il momento difficile è appena iniziato, sono passate due settimane dall’inizio del tour de force e mercoledì ricomincerà la Champions League. L’Inter andrà a Praga, Dumfries ha detto: «Siamo rimasti sempre concentrati, ho avuto modo di segnare e abbiamo vinto. Sono contento di segnare e aiutare la squadra. Vincere è il nostro obiettivo per arrivare tra le prime 8. Non sarà facile in trasferta a Praga, però siamo carichi e pronti per fare questa partita». L’appuntamento è alle ore 21, domani sarà giorno di vigilia e conferenza stampa.