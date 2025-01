Dumfries: «Carichi per il derby, è un momento importante»

Dumfries si proietta al derby tra Milan e Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri per 3-0 contro il Monaco in Champions League.

CARICHI – Denzel Dumfries su Sky Sport commenta Inter-Monaco e la vittoria per 3-0: «Sono molto contento, fin adesso fatta grande stagione in Champions League. Abbiamo fatto una sola sconfitta e le altre vinte. Continuiamo così. In questo momento ci sono tante partite, ma lavoriamo ogni giorno, è un momento importante della stagione, pronti per febbraio-marzo. Derby? Dopo la Supercoppa, eravamo tristi, perché da 2-0 abbiamo perso 2-3, grande motivazione per noi. Siamo carichi: vogliamo vincere per i nostri tifosi e per noi».