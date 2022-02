Dumfries: «Cambiato qualcosa nel secondo tempo. Data una risposta»

Anche Dumfries ha parlato con Inter TV dopo l’1-1 contro il Napoli. Queste le parole dal Maradona del laterale olandese, protagonista di una partita comunque più che valida quest’oggi (vedi pagelle).



SPINTA A DESTRA – Denzel Dumfries parla di Napoli-Inter: «Non è stata una partita facile per noi. Non abbiamo iniziato benissimo la partita, io ho provato a dare il massimo e spingere sulla fascia, ma credo che alla fine l’1-1 sia un risultato giusto. Abbiamo reagito molto bene e dato una buona risposta. Il primo tempo non è stato il massimo, abbiamo cambiato qualcosa nel secondo e dato una risposta. Queste cose possono capitare: magari non inizi benissimo, ma l’importante è sistemare le cose. Abbiamo pareggiato e bene così. Il Liverpool? Un’altra competizione, abbiamo i nostri obiettivi in Champions League e dobbiamo recuperare. Poi ci concentreremo sul Liverpool».