Dumfries: «All’Inter mi aiutano tutti, de Vrij è molto importante per me»

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, gara valida per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

L’IMPORTANZA DI DE VRIJ – Dumfries parla di quanto sia importante il connazionale Stefan de Vrij per il suo inserimento: «Penso che se non ci fosse stato Stefan non avrei capito molto. Tutti mi aiutano, ma Stefan è importante perché traduce in olandese e mi aiuta durante gli allenamenti quando non capisco. Sto cominciando però a imparare l’italiano e comincio a capire qualcosa. Prossima intervista in italiano? No, troppo presto (ride ndr)».