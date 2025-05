Doué: «Volevamo fare quanti più gol possibili stasera»

Doué ha scherzato l’Inter e l’ha umiliata, con la doppietta che ha reso sempre più pesante il punteggio. L’attaccante del PSG festeggia in conferenza stampa dopo il 5-0 di Monaco di Baviera.

CONFERENZA STAMPA DOUÉ POST PARTITA PSG-INTER

Quali sono le tue emozioni?

Abbiamo scritto la storia del club, del calcio francese e del calcio europeo. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto stasera e in tutta la stagione.

Hai fatto una prestazione incredibile.

Mi sono approcciato a questa partita come da abitudine, come abbiamo fatto come club per tutta la stagione. Poi, da quando abbiamo messo piede in campo stasera, tutto è stato magnifico.

Cosa pensi di questa finale? Nessuno avrebbe pensato a un 5-0.

Abbiamo ottenuto grandi cose con il PSG a livello collettivo, sotto tutti gli aspetti. L’abbiamo dimostrato stasera, con una grande partita. Ora dobbiamo continuare a lavorare, con questa squadra e questo staff incredibili, e farlo tutti assieme: questa è la cosa importante, che ci può far continuare a vincere altri trofei.

Doué, eri emozionato prima della partita?

È la mia prima stagione in questo club e porto la Champions League per la prima volta nella storia del PSG. Abbiamo fatto un lavoro collettivo incredibile, vincendo tante partite: tutto questo è magnifico.

Una valutazione della stagione?

Penso sia un’evoluzione normale di un giocatore che arriva in una grande squadra. Abbiamo fatto un gran lavoro e un gran progresso quotidiano, era quello che dovevamo fare: lavorare ogni giorno. È il lavoro che ci può portare ad altri trofei.

Vi aspettavate un 5-0?

Abbiamo giocato una grande partita stasera, è stato bello giocare a calcio. Volevamo fare quanti più gol possibili, è stato importante vincere così.

Doué, puoi parlare di più della tua crescita personale?

Ho cercato di essere polivalente, di giocare in più posizioni. È servito alla squadra, sono contento dei risultati e della stagione ma devo continuare a lavorare molto. Grazie a tutti i tifosi, da quelli che sono venuti qui a quelli che sono a Parigi e in Francia.