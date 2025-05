Donnarumma: «La tranquillità ha premiato il PSG. Rinnovo? Vediamo…»

Gigio Donnarumma festeggia col suo Psg, dopo aver battuto i compagni azzurri dell’Inter per 5-0. Al termine della finale di Champions League il portiere parla anche del suo futuro.

IL PERCORSO – Le parole di Gigio Donnarumma al termine di Psg-Inter su Sky Sport: «In queste lacrime c’è tutta la stagione dura che è stata. A pensare che eravamo quasi fuori dalla Champions League, perdevamo 2-0 contro il Manchester City in casa. Poi siamo riusciti a reagire, siamo usciti fuori, e da lì è partita la nostra rincorsa. Ce la godiamo tutta perché abbiamo fatto una stagione straordinaria. Ci lascia tranquilli, liberi, a casa con la famiglia. Questo penso che sia la cosa più importane perché quando sei lì a preparare questo tipo di partite, più stai al campo a pensarci e peggio è. Il mister è stato bravo in questo, è la sua filosofia».

TRANQUILLITÀ – Gigio Donnarumma prosegue: «Penso che questa finale l’abbia preparata nel migliore dei modi, con la massima tranquillità possibile. Poi si è visto in campo perché eravamo tranquilli, non sembrava una finale di Champions League. Io so quanto ci tengono gli italiani, so cosa facciamo noi, so quanta grinta ci mettono, però noi siamo riusciti a gestirla bene, a muoverci in campo perfettamente. Abbiam cambiato posizione, ognuno cambiava posizione, c’era tanto movimento in campo e penso che questo ci ha aiutato tanto».

ITALIA E FUTURO – Gigio Donnarumma conclude: «Cosa cambia dall’Europeo? Lì hai tutto un paese con te. è differente perché quando rappresenti un paese la tensione è ancora più alta, poi tutte le finali sono importanti ed emozionanti. Però quando vinci qualcosa col tuo paese è un livello ancora più alto che vincere la Champions League col tuo club. Il rinnovo? Non lo so, vediamo in questi giorni. Ora vado in Nazionale perché abbiamo due partite importanti per il Mondiale. Bisogna andare lì concentrati e nella maniera giusta per poter affrontare due partite importanti perché andremo in Norvegia e sarà complicata».