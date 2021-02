Donnarumma: Â«Scudetto? Obiettivo Champions League. Milan cresciutoÂ»

Donnarumma: «Scudetto? Obiettivo Champions League. Milan cresciuto»

Condividi questo articolo

Gianluigi Donnarumma – Milan (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Gianluigi Donnarumma, ha concesso una lunga intervista microfoni di “Sky Sport”. Dopo aver parlato di Milan-Inter, in programma domenica, l’estremo difensore ha parlato del momento dei rossoneri

CARICO – Queste le parole di Donnarumma: «Dopo Milan-Juventus del post lockdown abbiamo capito che potevamo svoltare e da lì è nato tutto. Con Mister Pioli lavoriamo bene, stiamo bene in campo e lavoriamo bene sulla fase difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare, speriamo di continuare a divertirci. Momento migliore in carriera? Sì, al pari della vittoria in Supercoppa, il primo trofeo non si scorda. Milan migliore da quando sono qui? Sicuramente, siamo più squadra, stiamo bene e ci divertiamo. Siamo un grande gruppo. Scudetto? Il Milan può farlo, non si deve accontentare. Ma il nostro obiettivo resta la Champions League».