Donnarumma: «Milan-Inter? Emozione. Per vincere servirà grande prova»

Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” di Milan-Inter, sfida al vertice in Serie A in programma domenica alle 15:00. L’estremo difensore è carico in vista del derby

CARICO – Queste le parole di Donnarumma: «Milan-Inter? Una bella emozione, non si vedeva da tanto un derby con questa classifica. Siamo entusiasti e consapevoli di dover fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Se chiudo gli occhi spero che Ibrahimovic sia decisivo».