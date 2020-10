Donnarumma: “Derby? Vogliamo vincere. Noi grande squadra come l’Inter”

Donnarumma Milan

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Sky Sport”. Il numero 99 rossonero ha quindi sottolineato l’importanza per i rossoneri di tornare a vincere un derby contro l’Inter

RISCATTO CERCASI – Gianluigi Donnarumma, dopo aver sottolineato l’importanza di Zlatan Ibrahimovic e come il gap con l’Inter si sia ridotto (QUI le sue dichiarazioni), ha parlato della voglia dei rossoneri di vincere: «Ho voglia di riscattarci e di fare un grande derby. La cosa più importante è questa. Alcune volte giochi bene, ma non fai risultato. Questa volta vogliamo vincere. Loro sono una grande squadra: forte e organizzata. Noi siamo giovani, ma abbiamo consapevolezza di esserlo anche noi e vogliamo far bene. Non abbiamo paura e siamo concentrati, tranquilli. Abbiamo una grande voglia di iniziare questa partita».