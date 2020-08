DodÃ´: “Abbiamo studiato l’Inter, siamo pronti. Vogliamo la finale”

Dodô: “Abbiamo studiato l’Inter, siamo pronti. Vogliamo la finale”

Condividi questo articolo

Dodô, terzino degli ucraini, ha parlato oltre al tecnico Luis Castro alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk. Il brasiliano è molto convinto dei mezzi della sua squadra.

STUDIARE L’AVVERSARIO – «Abbiamo fatto un lavoro specifico di studio durante la settimana sull’Inter. Siamo preparati ad affrontare questa gara. Siamo pronti secondo me. Il problema nell’affrontare l’Inter non è solo la sua difesa. Dovremo stare attenti anche all’attacco. Abbiamo preparato bene la strategia per la gara di domani».

TUTTO PER LA FINALE – «Cosa significherebbe andare in finale? Siamo in semifinale ed è già un grande merito. Domani cercheremo di fare tutto quello di cui siamo capaci. Faremo il possibile per andare in finale».