Djuric: «Stasera per il morale. Dobbiamo essere pronti per l’Inter»

Milan Djuric, giocatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Italia Uno in vista della gara di questa sera di Coppa Italia contro il Genoa. L’attaccante della formazione campana ha sottolineato l’importanza della sfida, anche in vista della partita di venerdì contro l’Inter.

GARE IMPORTANTI – Così Milan Djuric prima di Genoa-Salernitana, in vista poi della sfida di venerdì contro l’Inter: «Sono tutte partite importanti, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione. È un’occasione importante per il morale e per chi ha giocato di meno mettere minuti nelle gambe. Bisogna essere tutti pronti per l’Inter e poi per l’Udinese. Abbiamo qualcosa in meno rispetto alle nostre avversarie, ma dobbiamo cercare di portarci a casa qualche punto. Dobbiamo ripartire da stasera e poi con le altre due».