Dionisi: «Inter-Sassuolo difficile, ma stimolante! Squadra motivata»

Alessio Dionisi in conferenza stampa di vigilia ha presentato Inter-Sassuolo, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma sabato 13 maggio alle 20:45.

CONTRO L’INTER – Dionisi presenta così la sfida di San Siro contro i nerazzurri: «Affrontiamo l’Inter in uno dei loro momenti migliori, non è semplice trovarli adesso. Sappiamo che sarà molto difficile ma anche molto stimolante perché giochiamo con una delle favorite. L’Inter è tra le squadre più forti del campionato e semifinalista di Champions League, questo la dice lunga. Ma noi siamo motivati, sapendo di partire sfavoriti. La nostra squadra è in un buon momento. Domani, però, non possiamo permetterci passaggi a vuoto. Turnover? Difficile uno stravolgimento di formazione, perché i ragazzi stanno facendo bene. La speranza è che chi ha trovato meno spazio domani possa trovarlo».

RECUPERI – Dionisi parla dei recuperi prima di Inter-Sassuolo: «Recuperiamo Muldur, che era in panchina contro il Bologna, ma anche Andrea Pinamonti dopo la squalifica. Per lui potrebbe essere una partita speciale, non lo so, ma per me non lo è. Preferirei affrontare l’Inter due volte l’anno perché sai che è meno facile far punti. Lui si è allenato bene, gli manca il campo, ma non so se giocherà dall’inizio. Laurienté sta abbastanza bene, contro il Bologna è partito dalla panchina ma non deve essere una notizia. Domani potrebbe darsi che parta titolare, ma dipenderà dall’allenamento di oggi».