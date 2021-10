Dionisi: «Handanovic? Ci sta l’errore, VAR va utilizzato. Rigore Inter c’era»

Dionisi si è lamentato in conferenza stampa dopo Sassuolo-Inter 1-2. Il tecnico neroverde se l’è presa per l’episodio della mancata espulsione di Handanovic allo scadere del primo tempo.

CONFERENZA DIONISI – Questa la conferenza stampa di Alessio Dionisi nel post partita di Sassuolo-Inter.

Che giudizio dà della partita?

Per poco abbiamo subito l’Inter. Credo che oggi abbiamo fatto veramente un’ottima partita, è un peccato non aver ottenuto punti. Poi c’è anche da dire che nel primo tempo sono successe occasioni che a parti invertite non sarebbero andate così. Delle valutazioni vanno fatte, io devo dire “bravi” ai ragazzi: sono stati coraggiosi, abbiamo rubato palla all’Inter. Abbiamo creato più di quanto ottenuto: oggi prestazione ed episodi non ci hanno premiato.

L’arbitro vi ha dato spiegazioni sul contatto Defrel-Handanovic?

L’ho rivisto ora, ma era già chiaro dal campo per me. Avevo poco bisogno di rivederlo, come il rigore loro mi sembrava rigore. Ci sta l’errore, l’unica cosa è che c’è il VAR e va utilizzato. Nel senso: è abbastanza chiaro, però si può sbagliare. Non sarà l’ultima volta.