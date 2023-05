Dionisi: «Creato più dell’Inter nel primo tempo! Loro in difficoltà»

Dionisi dopo la sconfitta 4-2 di San Siro contro l’Inter su DAZN ha analizzato la partita sottolineando le occasioni avute soprattutto nel primo tempo.

L’ANALISI – Alessio Dionisi dopo la sconfitta ha parlato così su DAZN: «Peccato perché nel primo tempo abbiamo creato più di loro. Volevamo fare una partita aggressiva e lo abbiamo fatto fino alla fine con coraggio. Li abbiamo messi in difficoltà, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio. A me il Sassuolo è piaciuto tanto, peccato negli episodi che poi hanno determinato il risultato finale. Poco cinici nel primo tempo, sfortuna nel primo e nel secondo gol. Grandissima prestazione dopo il 3-0, perché non è semplice. Abbiamo messo in discussione il risultato riaprendo la partita. Laurienté non ha ancora trovato la continuità, lo vedo anche in allenamento, ma può crescere ancora. Un’altra stagione lo farà crescere, dobbiamo accompagnarlo. Mia conferma? Sarebbe bello ripetere quanto fatto quest’anno, ringrazio Carnevali che ha parlato di rinnovo di contratto. Ne stiamo parlando, voglio sperare in qualcosa di ambizioso».