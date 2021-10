Dimarco: «Volevo fare doppietta! So cosa ho passato per guadagnarlo»

Dimarco ha iniziato la serie di interviste a Inter TV nel post partita da Empoli. Ecco le sue parole sul match della decima giornata, secondo turno infrasettimanale di Serie A.

GOL DELL’EX – Federico Dimarco commenta Empoli-Inter su Inter TV: «Volevo fare anche il secondo gol, ho chiuso troppo il tiro ed è andata fuori. Mi dispiace perché volevo fare il secondo. Il coro dei tifosi? Significa tanto. Per me l’Inter è sempre stata casa mia, sin dai Pulcini quando ero piccolo e ora in prima squadra. Sicuramente è stata una partita combattuta, non dimentichiamoci che loro avevano vinto a Torino con la Juventus. Bene così che abbiamo vinto e portato a casa i tre punti, ringrazio Lautaro Martinez per l’assist. Ho lavorato tanto, so quello che ho passato negli anni scorsi: mi sono dovuto guadagnare tutto con il lavoro e il sacrificio. Sono contento che stia arrivando tutto questo con questa maglia».