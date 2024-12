Dimarco: «Vicino a Bove, la salute viene prima di ogni cosa. Scudetto, orgoglio!»

Federico Dimarco ha parlato al Gran Galà del Calcio 2024. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport prima della premiazione.

LE DICHIARAZIONI – Federico Dimarco si è così espresso a Sky Sport al Gran Galà del Calcio: «Sono vicino a Bove. Noi calciatori abbiamo agito un po’ d’istinto, abbiamo cercato di proteggerlo. Dalle notizie abbiamo saputo che si è svegliato, che è vigile. Insieme ai ragazzi della Fiorentina siamo rientrati negli spogliatoi e abbiamo cercato di rimanere insieme. Non era un momento facile, soprattutto per loro. Ci tengo a dire che quando c’è di mezzo la vita di una persona non ci sono bandiere né squadre. Questo è un messaggio da comunicare nel mondo del calcio. Scudetto è motivo d’orgoglio, per me vale doppio come le stelle sul petto. Vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro, siamo tutti felici di essere qui stasera. La svolta è avvenuta nel mio secondo anno con Inzaghi, dopo che sono tornato dalla Nazionale, ho fatto due buoni prestazioni e lì mi è cambiata la carriera. Grazie al mister, ai miei compagni e al lavoro che faccio in campo e fuori sono cresciuto e arrivato a questo livello».